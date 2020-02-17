مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلتين "شارتر" من بريطانيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، مساء اليوم الأحد، أول رحلتين تابعة لشركة "TUI" البريطانية، التي تعد أولى رحلات الطيران الإنجليزي "الشارتر" القادمة من مطار لندن جاتويك، وعلى متنها 184 راكبًا، ومطار مانشستر وعلى متنها 190 راكبًا، وتم رش الطائرتين بالمياه كتقليد متبع عالميًا في استقبال أولى الرحلات بالمطارات.

ووجه وزير الطيران المدني الطيار محمد منار بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للطائرتين، وسرعة إنهاء إجراءات وصول الركاب وحسن الضيافة، وكان في استقبال الطائرتين الطيار خالد عبدالسلام مدير مطار شرم الشيخ الدولي.

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واستقبل فريق من العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات، الركاب بالورود وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم وبعض الكتيبات الخاصة بأهم المعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ، فضلاً عن عزف بعض الأنغام الموسيقيه ، وتقديم فقرات ترفيهية من الفلكلور الشعبي فى صالة الوصول الدولية .

ومن جانبهم أعرب طاقم الطائرتين والركاب ومسئولي شركة الطيران الإنجليزية عن سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال من جانب المسئولين بمحافظة جنوب سيناء ومطار شرم الشيخ الدولي.

ومن المقرر أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعيًا تابعة لشركة "TUI" قادمة من مطار لندن جاتويك إلى شرم الشيخ، خلال الموسم الشتوي الحالي، وحتى يوم 25 مارس المقبل.