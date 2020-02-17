تعرف على 3 شركات مصرية فازت في مناقصة إنشاءات المحطة النووية بالضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة "أتوم ستروي أكسبورت"، القسم الهندسي لشركة "روساتوم النووية" الروسية، اختيار ثلاث شركات مصرية من إجمالي 10 شركات مقاولات، تقدمت للفوز بثلاث مناقصات خاصة، بإنشاءات محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

وتضمنت المناقصات فوز شركة "بتروجيت" بمناقصة تنفيذ مجمع الأعمال خلال الفترة التحضيرية لبناء منشآت الموقع في محطة الضبعة النووية، وفازت شركة حسن علام، بمناقصة إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر التابعة لمحطة الضبعة النووية، بينما حصلت شركة المقاولون العرب على مناقصة التسوية الرأسية للأقسام أرقام 1 و5 و8، لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفقًا للجدول الزمني المتوافق عليه.

ومن المقرر أن تطرح شركة "أتوم ستروي إكسبورت" مناقصة جديدة العام الجاري 2020 لاستكمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وستتضمن المناقصة تنفيذ مهام تسوية جزء من مساحة البناء، وتسوية موقع البناء الرئيسي، والحفر، والشبكات، والطرق.

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وقال الدكتور جريجوري سوسنين، مدير مشروع الضبعة النووي ونائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" إن تواجد الشركات المحلية يعتبر من أهم أولويات الشركة، مضيفًا: "لذلك فنحن حريصون على التأكد من الاستعانة بالموردين المحليين في جميع مشاريعنا، كما تحرص روساتوم، على أن يتم تنفيذ نحو 20% من إنشاءات مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع الشركات المحلية، لبناء أول وحدة للطاقة النووية في مصر".

وأضاف مدير مشروع الضبعة النووي، أنه من المتوقع أن تزداد نسبة الاستعانة بالشركات المصرية مع بناء كل وحدة مفاعل جديدة، بعد ان تكتسب الشركات المصرية المزيد من الخبرة.

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