محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
شهد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الأحد، حفل تكريم وتخريج دفعة جديدة من متعافي الخط الساخن "16023"، لعدد 95 متعافيًا من الإدمان بالتعاون مع جمعية "كاريتاس" تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وكشف عثمان، نتائج مجهودات الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان خلال 45 يومًا، منذ بداية 2020 وحتى الآن حيث بلغ عدد حالات المرضى التي استفادت بالخدمات العلاجية 16594 مريضًا، تنوعت الخدمات العلاجية لهم ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي وتأهيل، مضيفًا أن هذه الخدمات قدمت بالمجان وفي سرية تامة، موضحًا أن محافظة القاهرة كانت من أكثر المحافطات المترددة على الخط الساخن، طلبًا للعلاج بنسبة 36.4% تلتها الجيزة بنسبة 24.4%.
وفيما يتعلق بالفئة العمرية، أوضح عثمان أن الفئة العمرية من 15 إلى 20 عامًا، بلغت 36% من إجمالي المترددين، ومن سن 20 إلى 30 عامًا بلغت نسبة 51.6% ومن سن 30 إلى 40 عامًا بلغت النسبة 8.1%، وأن أكثر مواد التعاطي وفقًا لنتائج الخط الساخن، الحشيس بنسبة 79.1% يليه "الترامادول" بنسبة 65.7% والهيروين بنسبة 32.5% ثم الإستروكس بنسبة 6.7% كما يوجد الكثير من الحالات تعاطي متعدد "تعاطي أكثر من مادة مخدرة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- تخريج 95 متعافيًا من إدمان المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.