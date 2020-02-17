​ممثل الحكومة يطالب بفض الاشتباكات بين الوحدات المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
قال أيمن الجمل مدير عام شئون مجلس النواب بوزارة التنمية المحلية، إن المجتمع في حاجة لفض الاشتباك في أكثر من منظومة، مضيفًا أن القانون الحالي للمحليات، سمح للوحدات المحلية في المحافظات بالعمل في جزر منعزلة، على حد وصفه.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الذي ينظمها ائتلاف "دعم مصر"، اليوم الأحد، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي وحضور ممثلين عن الحكومة، بالإضافة إلى طارق الخولي ممثلًا عن "تنسيقية شباب الأحزاب".
وطالب ممثل وزارة التنمية المحلية، بإنشاء لجنة عليا لتقسيم الإدارة، وعقد دراسة فنية لفض الاشتباكات بين الوحدات المحلية، مضيفًا: "محتاجين نحدد العلاقات الأفقية والرأسية والسلطات، لتحقيق نظام محليات قوي".
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