متحدث البرلمان يعلق على منع مطربي المهرجانات من الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال رئيس حزب الحرية والمتحدث باسم البرلمان، الدكتور صلاح حسب الله، إنه تواصل مع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها النقابة لمواجهة الإسفاف والتدني الذي يعد بمثابة حرب بالغة الخطورة لتزييف وعي وذوق الشعب المصري.

وطالب حسب الله شاكر بأن يكون للنقابة دور حاضر وفاعل وحاسم لحماية الفن المصري، الذي كان أبرز ماتصدره مصر للوطن العربي وتشكل به مصر هوية وثقافة المجتمع المصري والعربي.

يأتي هذا بعد أن أصدر شاكر بيانًا جاء فيه: "إنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثيرٍ منها، وأفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بمستمعي الغريزة، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وأغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف".

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