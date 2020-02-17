محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه يجب التوقف عن نشر ثقافة القبح حتى لو كان لها متابعين أو مهتمين، مشددًا على أن دور الإعلام نشر الثقافة والوعي والارتقاء بالذوق العام.
وبسؤاله حول سلطته في منع إقامة حفلات أغاني المهرجانات، أوضح وزير الدولة للإعلام في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه ليس لديه سلطة منع حفلات، موضحًا أن سلطة المنع من اختصاص الرقابة على المصنفات الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام عن أغاني المهرجانات: يجب التوقف عن نشر ثقافة القبح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.