حادث تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهد محور 26 يوليو حادث تصادم سيارتين، مساء الأحد. مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقى إشارة من الخدمات المعينة بطريق المحور بوقوع حادث وتحديدا أمام مدخل منطقة الخمائل. المعاينة الأولية كشفت عن وقوع الحادث بين سيارة ملاكي تحمل لوحة معدنية رقم (ن ج 7345) وأخرى ربع نقل بصندوق، إذ اصطدمت الأخيرة بمؤخرة الملاكي، ما أدى إلى تهشم الجزء الأمامي للنقل. ودفع مدير المرور بونش إغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، موجه الخدمات المرورية بتسيير حركة السيارات.

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