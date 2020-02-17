مصر | النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم باغتصاب ابنة زوجته بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم باغتصاب ابنة زوجته بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المرج، اليوم الأحد، بضبط وإحضار "عماد.م" عاطل ومدمن مواد مخدرة، لاتهامه باغتصاب ابنة زوجته، الطفلة "أسماء" في الرابعة من عمرها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقالت والده الطفلة أمام النيابة، إنها كانت خارج المنزل لشراء بعض الطلبات، وعند عودتها اذ تفاجات بوجود أبنتها في حاله مروعه ونزيف من جهازها التناسلي، وهرولت مسرعه إلي المستشفى ولكن لفظت أنفاسها الأخيرة، وأعلنت الأم بأنها المرة الأولي لفعلته التي تجردت منها كل معاني الأنسانية.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المرج، بلاغا من أحد المستشفيات بوجود جثة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، أنتقلت علي الفور قوة من ضباط قسم شرطة المرج.

وبإجراء البحث والتحريات، تبين أن "ع.م" عاطل ومدمن مخدرات، من قام بفعلته الوحشية ولاذا بالفرار، وتم تشكيل فريق بحث لضبطه وينال عقابه، وتم إتخاذ الإجراءات اللأزمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.