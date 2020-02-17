أخبار مصر | فيلم وثائقي يكشف جهود وزارة الصحة في التعامل مع المصريين العائدين من "ووهان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيلم وثائقي يكشف جهود وزارة الصحة في التعامل مع المصريين العائدين من "ووهان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتجت وزارة الصحة والسكان، فيلما وثائقيا يبرز جهود الوزارة في التعامل مع المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، بؤرة فيروس كورونا، من داخل الحجر الصحي.

رصد الفيلم مراحل ما بعد هبوط الطائرة في مطار العلمين، وتجهيز الركاب لنقلهم إلى الحجر الصحي بمستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، والتي تم تجهيزها خاصة لاستقبالهم مرورا بلقطات تعامل الفريق الطبي مع المواطنين داخل الحجر الصحي، وتوفير كافة سبل المعيشة وتوفير وسائل ترفيهية مناسبة لظروف الحجر الصحي، مع تطبيق أعلى المعايير الخاصة لمنع انتقال العدوى وتطهير جميع الأسطح بشكل تام وكامل على مدار اليوم، مراعاة للأطفال المتواجدين برفقة أسرهم ولمراعاة البعد النفسي والاجتماعي خاصة بعد عزلهم.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد كشفت عن موعد خروج المصريين العائدين من الصين، المحتجزين في الحجر الصحي بمستشفى النجيلة في مطروح، مشيرة إلى عودة المصريين غدا الاثنين، بعد انقضاء مدة الحجز الصحي والتي تبلغ 14 يومًا، خضعوا خلالها لكل الفحوصات الطبية.

وجاء انقضاء فترة العزل بعد إجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة لـ369 مصريًا منهم 306 عائدين من "ووهان" الصينية و14 من طاقم الطائرة التي أعادتهم، والباقي من طاقم الحجر الصحي، وضباط الجوازات والسائقين.