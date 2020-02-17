أخبار مصر | "الصحة النفسية" تعقد أولى مؤتمراتها لعلاج الإدمان بأكاديمية الأميرة فاطمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة النفسية" تعقد أولى مؤتمراتها لعلاج الإدمان بأكاديمية الأميرة فاطمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بوزارة الصحة، مؤتمرها العلمي الأول لعلاج الإدمان بعنوان"Focus on Recovery"، وذلك برئاسة الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتورة منن عبد المقصود.

أقيم المؤتمر بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومي للتدريب سابقا" على مدار يومي الجمعة والسبت 14 و15 فبراير، بمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان محليا ودوليا.

حضر المؤتمر الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، والعديد من شباب الأطباء بالأمانة العامة للصحة النفسية، ولفيف من استشاريي الأمراض النفسية على كل المستويات المحلية والدولية.

وأكدت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، ان المؤتمر يعد أول مؤتمر علمي يبحث في علاج الإدمان بوزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية، ويهدف إلى الإلمام بالمحاضرات العلمية وتطبيقها بورش عمل لمساعدة مرضى الإدمان على التعافي.

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وذكرت عبدالمقصود، أن المحاضرات شملت العديد من الموضوعات المتنوعة التي تخص علاج الإدمان، وورش العمل، لافتة أن ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية على عرض أحدث المستجدات العلمية في علاج الإدمان والتعليم الطبي المستمر.

من جانبه قال الدكتور محمد فوزي السوده، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المستمر ورئيس الأكاديمية، أن الأكاديمية ستقوم بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية واللقاءات العلمية خلال الشهر الحالي في تخصصات"الأشعة والجراحة العامة والنسا والتوليد، والإنعاش القلبي، والباطنة العامة وجراحات المسالك، والطب النفسي وعلاج الادمان"، في محافظات جنوب سيناء والأقصر.

جدير بالذكر أن أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني المستمر، شهدت مؤخرا تغييرات عديدة، شملت تحديث وتطوير البرامج، ووضع سياسة جديدة، لتوسيع نطاق تدريب الأطباء وتنفيذ التدريب بالمحافظات.

وكانت الأكاديمية قد عقدت من قبل عدد من الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية لشباب الأطباء في إطار تطبيق سياسة الوزارة للاهتمام بالتعليم الطبي، كما تم إضافة برامج مهنية جديدة ومتعدده وكذلك اللامركزية في مكان التدريب.

