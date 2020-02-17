شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تتسلم أول طائرة «إيرباص» من طراز «A320 NEO» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، مع ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، الأحد، سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات صناعة النقل الجوى.

وأكد «منار» عمق العلاقات المصرية الفرنسية، موضحًا أن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية وحضارية ممتدة في العديد من المجالات المختلفة، خاصة مجال الطيران المدنى.

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وتناول الجانبان تعزيز الاتفاقيات المشتركة في مجال صناعة النقل الجوى ومشروعات تطوير المطارات، وخطط تحديث أسطول الناقل الوطنى «مصر للطيران» وشركات الطيران المصرية الخاصة، وناقشا المشروعات الاستثمارية والتعاون في مجال صيانة وإصلاح الطائرات والتدريب.

وأشاد الوزير والسفير بتنفيذ خطة تحديث أسطول مصر للطيران قصيرة وطويلة المدى وفقًا للجدول الزمنى المحدد، بالتعاون مع شركة «إيرباص» الفرنسية، خاصة أن «مصر للطيران» تسلمت، السبت، أولى طائراتها من طراز «A320 NEO» من إجمالى 15 طائرة تعاقدت عليها الشركة، تصل خلال عامى ٢٠٢٠/٢٠٢١، بجانب 8 طائرات من طراز «إيرباص A220-300» تم تسلمها حتى الآن، من إجمالى 12 طائرة، تصل جميعها العام الجارى.

وأعرب روماتيه عن سعادته باللقاء، مشيدًا بالتعاون المثمر بين البلدين، ومشيرًا إلى أن السائح الفرنسى لديه شغف بالحضارة والتاريخ المصرى العريق، حيث تعتبر مصر من الوجهات المفضلة لدى الفرنسيين لامتلاكها العديد من الأماكن السياحية التاريخية والثقافية.

وتنظم شركة «مصر للطيران» 14 رحلة أسبوعيًا إلى باريس، كما تسيّر شركة «أير كايرو» رحلات شارتر من الغردقة والأقصر إلى باريس وليون.