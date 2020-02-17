شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: الثانوية العامة والتنسيق العام المقبل بالدرجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن دفعة الصف الثانى الثانوى هذا العام ستؤدى امتحانًا موحدًا، العام المقبل، عندما يصلون إلى الصف الثالث الثانوى، بنظام الأسئلة الجديد، وهو نظام التقييم المعمول به منذ التحقوا بالصف الأول الثانوي، وسوف يتم منحهم درجات للمواد والمجموع من ٤١٠ درجات، كما كان الحال سابقًا، وهذا ما سيُعتد به في تنسيق الجامعات بلا تغيير عن السنوات السابقة.

وأضاف شوقى، في حسابه الشخصى على «فيس بوك»: «هذا هو القول الفصل فيما ذكر عن الوزن النسبي لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات، في محاولة لشرح علاقة الدرجات بالتنسيق».

وتابع: «على سبيل المثال، فإن الكليات المرغوب فيها سوف تأخذ 80٪ وليس 98٪ كما كان الحال في الأعوام السابقة».