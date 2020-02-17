شكرا لقرائتكم خبر عن مطران سمالوط يدشن نصبًا تذكاريًا لشهداء ليبيا في كنيسة " العور " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت إيبارشية سمالوط اليوم بعيد شهداء العصر الحديث وذلك تذكارًا لاستشهاد ٢٠ من أبناء بعض إيبارشيات المنيا على يد تنظيم داعش الإرهابي بليبيا.

وأزاح الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط مساء أمس الستار عن النصب التذكاري الخاص بالشهداء والذي تم إنشاؤه بالكاتدرائية التي تحمل اسمهم بقرية العور التابعة للإيبارشية، وافتتح المطران كذلك المزار الخاص بهم والذي تم تصميمه ليكون بمثابة بانوراما تحكي قصة حياتهم، وظروف استشهادهم، ثم تدشين الكاتدرائية الخاصة بهم ، والتوصل إلى المكان المدفونة فيه جثامينهم، ومراسم استقبال الجثامين في مطار القاهرة ثم وضعها في المزار الذي تم تجهيزه لهم بكاتدرائيتهم بقرية العور التي ينتمي إليها أغلبهم.

كما صلى المطران قداس التذكار الخامس لاستشهادهم صباح اليوم و في خلاله دشن أيقونات الكاتدرائية، وعلى مدار الأيام الستة الماضية تمت رسامة 215 شماسًا للخدمة بكنائس إيبارشية سمالوط من خريجى مدارس الشمامسة الكنائس المختلفة بالإيبارشية.

تأتي هذه الرسامات ضمن احتفالات الإيبارشية الفترة الماضية بشهداء الإيمان بليبيا والذين تحل ذكراهم اليوم، وتضمنت الاحتفالات قداسات يومية تمت خلالها هذه الرسامات، إلى جانب عظات مسائية شارك فيها عدد من أساقفة الكنيسة.

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في سياق أخر ، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية ونيافة الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي معهما مجمع كهنة الإيبارشية.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد بعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل وذلك بصلوات القداس الإلهي وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى

يرجع الاحتفال بهذا العيد بمناسبة ذكرى دخول السيد المسيح إلى الهيكل بعد أربعين يوما من ميلاده المجيد، حيث قدمه يوسف الصديق والعذراء والدته، ليكملا ما فرضته الشريعة اليهودية علي شعب إسرائيل.