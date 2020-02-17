شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. متحدث النواب: أغانى المهرجانات أخطر على مصر من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، بقرار نقابة الموسيقيين منع أغاني المهرجانات.

وقال حسب الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تواصلت مع الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين وطالبته بالثبات في مواجهة ظاهرة المهرجانات التي تستهدف تغيير هوية الدولة المصرية».

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وتابع حسب الله «مواجهة المهرجانات مسؤولية مشتركة بين الجميع فى الدولة المصرية»، مردفا «مصر كانت تصدر للعالم العربي الفن والطرب والآن هناك شخص يخلع ملابسه على المسرح ويدعى أنه الأفضل».

واختتم «المهرجانات التى تسمى كذبا بالفن أخطر فيروس أخطر على مصر من كورونا».