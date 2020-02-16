شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب»: الحكومة وافقت على قانون «العلاوات الـ5» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ممثلى الحكومة وافقوا على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضم 80% من العلاوات الـ5 إلى المعاش وإنهاء الخلافات بين أصحاب المعاشات والحكومة منذ عام 2005، على ضم المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

وأضاف وهب الله لـ«المصرى اليوم» أن المشروع سيحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، موضحًا أنه منذ عام 1987 حتى يوليو عام 2005، حصل العاملون بالدولة على علاوات خاصة، تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أنه تم التغافل عن هذه العلاوة عند حساب المعاش، ولم يتم الصرف لمن تقاعدوا بعد هذا التاريخ.

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وتابع «وهب الله» أن هناك تمييزًا بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون، ما دفع المتضررين لرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وحصلوا على حكم يتضمن زيادة المعاش رفضت الحكومة تنفيذه، ولهذا تقدم بمشروع التعديل الذي يحل أزمة لأكثر من 3.5 مليون من أصحاب المعاشات المستحقين لـ«العلاوات الـ5»، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تدخل وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال المقدم على الحكم.

ولفت عضو لجنة القوى العاملة إلى أن مشروعه يعتبر تعديلًا على قانون المعاشات الجديد، الذي أقره البرلمان نهاية دور الانعقاد الماضى.

وقال محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع «وهب الله» بعد انتهاء لجنة القوى العاملة منه.