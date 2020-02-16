شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالدايم» تشهد عروض حفل مهرجان أسوان للثقافة والفنون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء الأحد، عروض مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون في دورته الثامنة على مسرح فوزي فوزي الصيفى بمدينة أسوان بمشاركة 23 فرقة للفنون الشعبية تضم 400 فنان وفنانة منها 13 فرقة أجنبية وعربية و11 فرقة مصرية.

بدأ حفل الإفتتاح بالسلام الوطنى، أعقبه تقديم أوبريت «نورت مصر» لفرق الفنون الشعبية المشاركة،فيما قدمت الفرق الدولية والعربية والإفريقية والمصرية المشاركة عروضها الفنية المتنوعة، التي تعبر عن ثقافات وتراث هذه الشعوب في مشهد وتلاحم فني بتبلوهات متنوعة.

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حضر العروض الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة هبه يوسف، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ولفيف من قيادات الوزارة والقيادات البرلمانية والجامعية والأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقالت الوزيرة إن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية زخماً ثقافياً وفنياً هائلاً من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن الإحتفال بمهرجان تعامد الشمس، معربة عن سعادتها البالغة بهذه الأنشطة المتنوعة التي تجوب مختلف أنحاء المحافظة وسط مشاركة كبيرة من 23 فرقة للفنون الشعبية يمثلون مختلف الدول الأجنبية والعربية والإفريقية.

من جهته، أوضح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة نظمت الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية العديدة خلال فبراير الحالى على أرض عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء، حيث تم تنظيم الحفل الختامى لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في نسخته الرابعة، السبت، واليوم يستكمل بهذا المهرجان بما يمثل إضافة هامة للخريطة السياحية، ويعد فرصة سانحة لإلقاء الضوء على المزايا العديدة لهذه المحافظة الواعدة.