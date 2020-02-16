شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعقد لقاء مهما بمقر الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف.. الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف ظهر اليوم الأحد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة العبدرئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، لمشاركتهم في مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي والذي تبدأ فعالياته بعد غدٍ الثلاثاء.

وبالتنسيق مع بعثة مصر بالأمم المتحدة بجنيف يستضيف الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف غدا الاثنين وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، ويلتقي معالي الوزير خلال اللقاء مديرة البرنامج المشترك بين الاتحاد والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وأعضاء السكرتارية المشتركة للاتحاد ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والسفير مختار عمر، كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي، لمناقشة، عدد من الموضوعات، من أهمها حماية المقدسات الدينية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والخاطئة، والإعداد لقمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي عام 2022 م والمتعلقة بحوار الحضارات والثقافات.

وسيبدأ اللقاء في العاشرة صباحا بدعوة خاصة من البرلمان الدولي، ويستغرق اللقاء المرتقب مدة ساعة ونصف، ثم يعقبه لقاء الوزير مع مجلس الكنائس العالمي، وممثل الفاتيكان بالأمم المتحدة بجنيف، وممثل عن الاتحاد البرلماني الدولي، وجمع كبير من الشخصيات الدينية والسياسية، لمناقشة موضوع المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية الذي أعده وزير الأوقاف وتمت ترجمته إلى عدة لغات وسيتم توزيعه مترجما إلى الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية خلال الجلسة النقاشية التي ستعقد غداً الاثنين بمقر الأمم المتحدة بجنيف، يعقبه عشاء عمل مع عدد من السفراء مساءً بمنزل السفير علاء يوسف، إضافة إلى لقاء عمل هام يعقد مساء الثلاثاء يقيمه السفير مختار عمر كبير مستشاري البرلمان الدولي مع “ماريو توريلي” نائب عام سابق، و”ستيفان أوزي” السفير السويسري المتجول لموضوعات مكافحة الإرهاب، و”مارجريت لينين ” نائبة في البرلمان السويسري، وذلك كله بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي بمقر الأمم المتحدة .