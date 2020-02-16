شكرا لقرائتكم خبر عن «جابر»: «فيزا» تُقدم أحدث الحلول التقنية للبنوك لتطوير منتجاتها المصرفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد جابر، المدير العام لشركة «فيزا» العالمية لمنطقة شمال أفريقيا، إن شركة «فيزا» لا تُصدر كروت ولكنها تُعطي الرخصة للبنوك ومساعدة الهيئات المختلفة لإصدار الكروت، إضافة إلى تقديم الحلول لهذه المؤسسات؛ علاوة على تقديم الدعم فيما بعد الحلول لمساعدة هذه الأنظمة على الاستمرار في العمل ولحمايتها.

وأضاف وأضاف المدير العام لشركة «فيزا» العالمية لمنطقة شمال أفريقيا، خلال حواره ببرنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أن شركة «فيزا» تقوم بتوصيل معظم بنوك العالم على فيزا نت ليكونوا على اتصال ببعض، إضافة إلى تسوية المدفوعات، وتأمين نظام المدفوعات بالكامل، لافتًا إلى أن المادة المصنعة للكروت الذكية ليست مقتصرة على البلاستيك فقط وإنما هناك من يقوم بدفع عن طريق الخاتم أو السلاسل أو الساعات، وكل هذه الأشياء في طريق تفعيلها في مصر قريبًا.

وأشار إلى أنه يتمنى أن يرى المواطن يستطيع دفع كافة احتياجاته في مصر عن طريق الكارت، مثل الأكل والشرب ومصاريف الدراسة، والبيزنس، حيث أن الأزياء تُشكل 15% من حجم التعاملات الإلكترونية المصرية، مؤكدًا أن شركة «فيزا» تقدم أحدث الحلول التقنية للبنوك لتطوير منتجاتها المصرفية.