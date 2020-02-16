شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص بالاختناق جراء انفجار قنبلة غاز في المنصورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سادت حالة من الذعر بين سكان شارع أحمد ماهر في مدينة المنصورة، مساء الأحد، عقب سماع دوي انفجار، وتصاعد دخان كثيف من داخل أحد العقارات.
تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ لقسم أول المنصورة بسماع دوي انفجار في أحد العقارات.
انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة وقوات الحماية المدنية إلى مكان الانفجار، وتم فرض كردون أمنى، وتبين وجود غاز مسيل للدموع وإصابة شخص بالاختناق.
وبالفحص، تبين انفجار قنبلة غاز داخل مسقط العقار، وإصابة مهندس ميكانيكا كان بجوارها بالاختناق، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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