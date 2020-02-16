شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إصابة سيدة في بني سويف بإنفلونزا الطيور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الأحد، سلبية العينات المأخوذة من ربة منزل المشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور، وذلك بعد احتجازها في المستشفى الجامعي، وأثبتت تحاليل المعامل المركزية سلبية العينة وعدم إصابتها بالمرض.

كانت المستشفى الجامعي استقبلت ربة منزل، 20 سنة، مقيمة مركز الواسطى، مصابة بالتهاب رئوي حاد، وارتفاع في درجة الحرارة، وتم حجزها بغرفة العزل بالمستشفى، لتشابه أعراض إصابتها مع مرض إنفلونزا الطيور.

وتم سحب عينة دماء وإرسالها إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة، فأثبتت التحاليل سلبية العينة وعدم إصابتها بالمرض، وتم حجز المريضة داخل المستشفى لتلقى العلاج اللازم تحت إشراف طبي كامل.