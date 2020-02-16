شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر لمحمد رمضان: «طلع في حفلته عريان.. والمفروض المصنفات تبلغ عنه الآداب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه جعل الفنان محمد رمضان يكتب إقرارًا على نفسه يلتزم بالقواعد العامة والملابس العامة، رغم أنها ليست مسؤولية النقابة، ثم ظهر رمضان على المسرح «عريان».

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «مش شغلتي إنه يكتب عندي تعهّد، دي شغلة المصنفات الفنية تبلّغ عنه الآداب، لكن تطوعًا مني وحرصًا عليه وعلى الفن خلّيته يمضي تعهد، لكنه طلع لابس شيفون وطالع عريان، بالنسبة له ده النجاح».

وتابع: «محمد رمضان مش عامل حساب للنقابة خالص، من آخر حفلة مدتوش تصريح تاني، أما كليباته المنوط بها المصنفات الفنية، لما بيغني في حفلة بياخد تصريح من النقابة».