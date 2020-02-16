شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «التعاون الأوروبي»: مصر تحتاج موجة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية.. وندعم «غاز شرق المتوسط» (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم العافية، وزير مفوض، رئيس قطاع التعاون في الاتحاد الأوروبي بمصر، إن الاتحاد خصص لمصر نحو 423 إلى 530 مليون يورو، خلال الفترة بين عامي 2017 و2020، في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف «العافية» لـ«المصري اليوم» أن مصر تتلقى من الاتحاد 110 ملايين يورو سنويًا، في صورة منح لا تُرَد. التصريحات التي أدلى بها رئيس قطاع التعاون، على ضفاف نهر النيل في أسوان، ركزت على دعم جهود مصر لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل.

تأتي التصريحات على هامش جولة «العافية»، التي شملت أسوان، وكوم أمبو، وقرية الجعافرة، وغرب سهيل قبلي، لتفقد عددًا من مشروعات يدعمها الاتحاد في إطار التعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني.

وبينما يشيد «العافية» بآثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، إلا أنه ينصح بمجموعة من «الإصلاحات القطاعية» في إطار موجة جديدة للإصلاحات الاقتصادية، للسيطرة على ارتفاع نسبة الأشخاص تحت خط الفقر، وضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة، وهو ما يستطيع الاتحاد الأوروبي مساندة مصر فيه بحسب قوله.

ويؤكد الوزير المفوض اهتمام الاتحاد بمنتدى غاز شرق المتوسط، وجهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، وهو ما يعود بالفائدة على مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وفق تأكيدات «العافية»، الذي أوضح جهود التنسيق مع سكرتارية المنتدى. المزيد في السطور التالية..

■ في البداية نود التحدث عن حجم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بكم تُقدر ميزانية دعم تلك الجهود؟

نحن الآن في مرحلة تعاون تشمل الفترة بين عامي 2017 و2020، الاتحاد يعمل بموازنات تمتد 7 سنوات، ويتم تقسيمها على مرحلتين، الأولى 3 سنوات، والثانية 4 سنوات، ونحن الآن في المرحلة الثانية في التعاون، تحت ما يسمى أولويات الشراكة.

ويساند الاتحاد تلك الأولويات من خلال الدعم المالي، وخصص الاتحاد بين 2017 و2020 ما بين 423 مليون يورو إلى 530 مليون يورو. وسنغطي ما يقرب من 435 مليون يورو، بحلول نهاية 2020. وبالتالي تستقبل مصر من الاتحاد قرابة 110 ملايين يورو سنويًا منحًا لا ترد.

■ ما الذي وصل إليه ملف التعاون في مجال مواجهة الهجرة غير الشرعية؟

يتعاون الاتحاد مع مصر في مجال الهجرة، للحد من أسباب الهجرة غير الشرعية، ووقعنا اتفاقية بقيمة 60 مليون يورو، تشمل عددًا من المشاريع للحد من الظاهرة، ودعمًا للشباب من ناحية المهارات، وتمكينهم من دخول سوق العمل، سواء من الذكور أو الإناث، وفي مناطق مختلفة من الجمهورية.

■ ما محاور التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر؟

يشمل التعاون الثنائي بين الاتحاد ومصر 3 محاور، أولها ما يسمى «عصرنة وتحديث الاقتصاد»، بمكوناته سواء البنية التحتية والطاقة والمياه، والبيئة لما لها من دور مهم، والمحور الثاني هو التنمية والحماية الاجتماعية، والمحور الثالث «دولة حديثة وعصرنة طرق وسبل الحوكمة».

كما نعمل على دعم قدرات الحكومة، والمجتمع المدني، للقيام بدوره في عجلة التنمية المستدامة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لقد قطعنا شوطًا هائلًا لتحضير وتوقيع عدد من البرامج، خصوصًا فيما يتعلق بدعم البنية التحتية، ويتم ذلك من خلال مزيج بين المنح التي لا ترد، والقروض التي تقدمها بنوك التنمية الأوروبية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الإعمار والتنمية الأوروبي.

■ ما الذي وصل إليه التعاون بين الاتحاد ومصر ضمن ملف الهجرة؟

نعمل الآن على تنفيذ اتفاقية، تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي ومصر منذ عام تقريبًا، وصدق عليها البرلمان المصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي، أبريل الماضي، ولدينا 7 مشاريع تحت هذه المظلة، أحدها مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قيمة المشروع 27 مليون يورو، موجه للشباب، ويعمل على 3 محاور، لتمكين الشباب من الناحية العملية، لدخول سوق العمل، عن طريق مشاريع بنية تحتية محلية، مثل شبكات الطرق المحلية، ومحطات تحلية المياه، بما يوفر فرص عمل للشباب، وتنمية مهارات الشباب لتأسيس مشروعاتهم الخاصة.

باقي المشروعات الستة، تحت مظلة الاتفاقية، موجهة للمصريين وليس للمهاجرين، وتساعد إدارة الهجرة، وجهات أخرى حكومية، وجمعية الهلال الأحمر، وتمكين الحكومة والشركاء للحد من الهجرة غير الشرعية.

■ كيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الحكومة المصرية؟

نهنئ أولًا ونقدر المجهودات التي بذلتها مصر، من ناحية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة، منذ عام 2016، وخاضت مصر طريق واتجاه صحيح، ونلاحظ عودة العملة بقوة، وتخفيف عجز الموازنة، واستقرار أو انخفاض ثقل المديونية، والتضخم تحت السيطرة، مع نمو اقتصادي.

ولكن في نفس الوقت، نرى زيادة في نسبة الفقر، كما ننوه بما قامت به الحكومة من إعادة توجيه الدعم المخصص لقطاع الطاقة، وضخ الأموال في برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وتغطي البرامج الحالية قرابة 10 ملايين شخصًا، بينما من هم تحت خط الفقر يقدرون بنحو الثلث، بنسبة 33% تقريبًا.

وأظن أن مصر بحاجة إلى موجة جديدة، لتصبح الإصلاحات قطاعية، في قطاعات مختلفة، لتجذب مصر استثمارات أجنبية، لدفع عجلة الاقتصاد، ويصب الاقتصاد بصفة خاصة في قطاع البترول والغاز، ويستحوذ على قرابة 70 إلى 75%، بينما لا نجد حدة الاستثمار المطلوبة في القطاع الصناعي مثلًا.

التوجه الجديد لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، يرون ضرورة وجود إصلاحات لتهيئة مناخ جاد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في ميادين أخرى غير البترول والغاز، توفر فرص عمل، ونحن مستعدون لدعم هذا الاتجاه.

■ كيف يساهم الاتحاد الأوروبي في دعم مؤسسات الدولة المصرية؟

الاتحاد الأوروبي قام بتأهيل مؤسسات الدولة المصرية، العاملة في المجال الاقتصادي، في إطار برامج التوأمة، ونجلب مؤسسات أوروبية للعمل مع المؤسسات التي تقابلها في مصر، مثًلا عمل توأمة بين مؤسسة إسبانية ومصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توأمة بين الجمارك المصرية وإيطاليا، ومن قبل توأمة مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تقوي برامج التوأمة قدرات مؤسسات الدولة المصرية، ويقترح الخبراء إجراءات لتطوير وتعديل بعض التشريعات والقوانين.

كما نعمل في مجال إدارة التمويل القومي، خاصة وأن مصر تتجه إلى البرامج القائمة على النتائج، الأمر ليس فقط تخصيص رواتب ومستحقات في الموازنة، لكن كيف نشجع مثلًا لتحقيق نتائج قطاعية، أثناء تحقيق الأهداف والنتائج، لا أن يتوقف الأمر عن تخصيص ميزانيات فقط، دون نظر إلى ما يتم صرفه بغض النظر عن الناتج.

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كلها خبرات نجلبها من الدول الأوروبية إلى مصر. والتي من الممكن أن تساعد في الشوط الثاني، من إجراءات الإصلاحات الاقتصادية، التي تقوم بها مصر.

■ يشكل ملف الطاقة اهتمامًا مشتركًا بين مصر والاتحاد الأوروبي ما آفاق الشراكة في هذا الملف؟

حققنا تعاونًا كبيرًا مع مصر، على مدار سنوات، في مجال الطاقة، خاصة في «مزارع الرياح»، في الزعفرانة، كما مولنا أيضًا تلك الموجودة في السويس، والحمد لله، قطاع الطاقة المتجددة في مصر لا يحتاج تدخلًا حكوميًا في الوقت الحالي.

دعمنا الموازنة في السابق، وذلك للقيام بعدد من الإصلاحات، من بينها تهيئة المناخ للقطاع الخاص، ليقوم بدروه بصفة فعالة في قطاع الطاقة، اليوم نرى مشروع «بنبان» للطاقة الشمسية في أسوان، وهو تقريبًا ممول بالكامل من القطاع الخاص. لما فيه من مجال للربح للقطاع الخاص، كما يتيح الشراكة مع القطاع الحكومي.

كلها أمور هائلة جدًا، ونتمنى أن تستهدف الإصلاحات المقبلة في المستقبل، قطاعات أخرى مرشحة لنفس الصحوة والنمط الذي رأيناه في قطاع البترول والطاقة المتجددة.

■ كيف يدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر في ملف غاز المتوسط؟

نرى أن مصر استطاعت، والحمد لله، استكشاف حقول غاز مهمة، مثل حقل «ظهر»، وتسعى لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة والغاز الطبيعي، لاستقطاب غاز قبرص وإسرائيل، ثم تصديره إلى أوروبا.

وهناك شراكة ضمن منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يشمل مصر وقبرص واليونان وإسرائيل والأردن وإيطاليا، وتريد فرنسا والولايات المتحدة الانضمام للمنتدى، والاتحاد الأوروبي يقوم بدور الملاحظ، ويدعم المنتدى، ودور سكرتارية المنتدى، وذلك للقيام بعملية التنسيق.

نحن مستمرون في هذا الدعم، ليحقق عائد بالنسبة لمصر، من خلال الاستثمارات التي تتم في هذا الميدان، ويصبح الأمر تحقيق مكاسب مشتركة (win to win situation). أوروبا تريد تنويع مصادر استيراد الغاز، هناك غاز روسي وجزائري ومن مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

■ ما الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030؟

أي دولة يجب أن يكون لديها نظرة وطموح، هذا الطموح يقوم على استراتيجية متوسطة المدى، حتى عام 2030، ومؤخرًا شهدنا استحداث لاستراتيجية، لم تخرج إلى النور بعد، انتظرنا ذلك نوفمبر الماضي، وأبلغتنا وزارة التخطيط أنها ستظهر غالبًا مارس أو أبريل المقبلين.

ندعم جهود التنسيق في إطار الاستراتيجية، كل استراتيجية يجب أن يكون فيها معدلات تنفيذ، وهو ما يتطلب المتابعة والتقييم، العام الماضي توافقنا على تبني القرارات التمويلية المتعلقة بالتقييم والمتابعة، بما فيها التنسيق بين الوزارات لتحضير تقارير تصب في وزارة التخطيط، للتعرف على ما وصلنا إليه في الاستراتيجية.

كما بدأت الأمم المتحدة من جانب آخر، فيما يسمى «أهداف التنمية المستدامة المحلية»، والتي بدورها ضمن استراتيجية 2030 المصرية، وهنا جور المجتمع المدني مهم جدًا كأداة وصول للمجتمعات، ولدعم الحكومة في مهمتها، وصلة وصل بين المجتمع والحكومة، ونحيي المشاركة، وشمولية النمو الاقتصادي والاجتماعي في أي بلد، بكل أطرافه من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص وشركاء التنمية، ضمن حلقة تنسيقية، دون تنسيق الأهداف لا تتم بصورة مكتملة.

■ «TVET» أو برنامج دعم التعليم الفني أحد البرامج التي تمثل اهتمامًا متزايدًا لدى الاتحاد الأوروبي في مصر وتتداخل فيه أطرافًا عديدة كيف يدعم البرنامج الشباب المصري؟

برنامج دعم التعليم الفني من أهم موضوعات الساعة في أي بلد الآن، وليس سهلًا نظرًا لكثرة الأطراف المشاركة في المنظومة، سواء التعليم والتعليم الفني، أو وزارة التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والدفاع، والتعليم العالي. خاصة وأن لدى مصر الآن جامعات تطبيقية وتكنولوجية.

لذلك من المهم أن تسير المنظومة في اتجاه واحد، وحوكمة القطاع، وهو من أصعب ما يمكن في كل بلد، لأن هناك أطراف عديدة، ولديها صلاحيات، وتتحرك وفق قوانينها الخاصة، ويبقى الطالب وأولياء الأمور في حيرة من أمرهم.

نحن أمام قطاع لا قبول له لدى الجمهور، ما يميز التدريب المهني والتعليم الفني، اختيار الفئة التي لم تصل إلى التعليم التقليدي والأكاديمي، ونستقبل أصحاب الدرجات الأقل، لأن التأهيل المهني يوفر الفنيين والمهنيين والتقنيين، سواء في السياحة، والخدمات المنزلية، خاصة وأن مصر يزورها قرابة 13 مليون زائر سنويًا.

ولكي تصبح النسبة أعلى، ولضمان عودة السائحين من جديد، ومن مقاييس الجودة عودة السياح مرة أخرى، وتتطرق منظومة دعم التعليم الفني لمجالات صناعية وزراعية وفنية وسياحية وخدماتية، لما فيه من حوكمة.

الحوكمة والتنسيق والاتجاه الواحد تلك فلسفة البرنامج، وهناك مسارات واضحة للمستقبل، الطالب في التعليم الفني يسأل ما مستقبلي؟ هل تنتهي الثانوية وأنخرط في سوق العمل؟ أم لدي طموح لأدخل كلية السياحة والفنادق أو الكليات التكنولوجية لأتخصص وأصبح فني أو تقني أو مهندس درجة أولى؟

وبالتالي المسارات وفقًا لهذا البرنامج مفتوحة وليست منغلقة، ليسمح للطالب الطموح بالسير في طموحه والوصول إلى أعلى درجة يريدها، مع تأهيله وحصوله على التكوين الصحيح. كما أن القطاع الخاص من مكونات المنظومة الخاصة بالبرنامج.

البرنامج لا يعمل لتخريج موظفين عموميين، لكن يؤهل أشخاص للعمل في السياحة والصناعة، والطب والصيدلة، والقطاع الخاص لديه احتياجاته، ولديه نظرته عن مهارات الطالب، من هنا القطاع الخاص مشمول في المنظومة، كما أنها متماشية مع احتياجاته.

ونجد في مصر مجموعات صناعية، لديها مراكزها التدريبية الخاصة بها، مثل مجموعة السويدي، ولا يوجد منظومة مزدوجة، واحدة للقطاع الخاص وأخرى حكومية، أو منظومة تقليدية وأخرى حديثة، بالتالي هذه المنظومة تشمل كل ذلك، إلى جانب المعدات الحديثة الأقرب لما سيجده الطالب في سوق العمل الفعلي.

لا يمكن هنا أن يتم تعليم الطلاب على شيء لم يروه، وليس من المنطق تدريبهم على محركات من الستينات، ونحن في عصر محركات تعمل بالهيدروجين مثلًا، ونخلق فجوة بين التعليم واحتياجات السوق والقطاع الخاص، لذلك القطاع الخاص ضمن مكونات البرنامج.

وأخيرًا لا يمكن أن نقوم بذلك دون تأهيل للمعلمين، ورأينا في جولاتنا مستوى الموجهين، وما لديهم من معلومات وطرق توصيلها، وتم تأهيل معلمين، وبدورهم يستطيعون تدريب معلمين آخرين، لأن الهدف من البرنامج إكساب مهارات للشباب، وتسهيل دخولهم سوق العمل، ويمنح فرصة لقطاع الصناعة لتشغيل أفراد على درجة عالية من الجاهزية والاستعداد.

المستثمر الأجنبي على وجه الخصوص، بمجرد وصوله للعمل في أي بلد، يبحث عن الصناع والعمال المؤهلين والمدربين للعمل معه، إما في معمل حديث، أو مصنع متقدم للسيارات، لأنه يريد التأكد من أن المنتج المحلي من ناحية القوى العاملة موجود ومتوفر في السوق.

■ أخيرًا ما آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في الفترة المقبلة؟

نحن مقبلون على فترة جديدة للتعاون مع مصر، من 2021 ربما إلى 2024، حسب احتياجات الحكومة المصرية، سنقوم بالتنسيق مع الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية، للوقوف على مجالات التعاون في المستقبل، وأهم القطاعات التي يمكن أن يستثمر فيها الاتحاد الأوروبي، وكيف يمكننا تعظيم النتائج والمردود منها.

المردود أمر مهم للغاية، وهو ما يبقى في النهاية، وإلى الآن نحن في غاية السعادة تجاه كل ما يحدث من تعاون.