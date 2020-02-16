شكرا لقرائتكم خبر عن «توفيق»: نستهدف استعادة «عرش القطن» عالميًا ومضاعفة إنتاج الغزول 4 مرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع طموح للنهوض بصناعة الغزل والنسيج فى الشركات التابعة، وكذلك رفع جودة القطن المصرى واستعادة عرش «الذهب الأبيض» عالميًا.

وأضاف «توفيق»، خلال ترؤسه لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2018-2019، الأحد، أن المحلج المطور بالفيوم والمحالج الجديدة الجارى توريدها تضمن إنتاج بالات قطن خالية تمامًا من الشوائب وعليها «باركود» بالمواصفات الخاصة بالقطن المعبأ داخلها ومكان الزراعة والمحلج، بما يمكن من رفع سعر تصدير القطن المصرى، وكذلك تعظيم القيمة المضافة منه من خلال عمليات التصنيع.

وأشار إلى أنه سيتم ضخ استثمارات ضخمة لإعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج والذى من المقرر أن يستغرق نحو عامين ونصف العام، حيث من المتوقع أن تتحول هذه الشركات بعد إتمام خطة التطوير إلى الربحية بقيمة تصل إلى 2.5 مليار جنيه - وفقًا للدراسة التى وضعها استشارى عالمى - لتتجاوز خسائر متتالية على مدار السنوات الماضية.

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ولفت إلى تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج والتعاقد على توريد أحدث الماكينات من كبرى الشركات العالمية التى تتضمن 800 ألف مردن لإنتاج الغزول، بما يضاعف الطاقة الإنتاجية نحو 4 مرات، وإنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بالمحلة الكبرى، حيث يضم 182 ألف مردن لإنتاج الغزول الرفيعة لتعظيم القيمة المضافة من القطن المصرى.

واستعرض الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى 2018/2019، والذى تضمن الموقف الحالى لخطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات بقيمة إجمالية تتجاوز 21 مليار جنيه. وفى هذا الصدد، وجه الوزير بسرعة التعاقد والانتهاء من تركيب 4 محالج جديدة لتكون جاهزة للعمل فى الموسم القطنى 2020/2021، وذلك فى ضوء موافقة مجلس الوزراء على توريد باقى المحالج من نفس المورد لماكينات محلج الفيوم والتى أثبتت كفاءة فى التشغيل والحفاظ على الخواص الطبيعية للقطن المصرى.

وتضمن تقرير مجلس الإدارة الإشارة إلى موافقة مجلس النواب على ضمانة وزارة المالية للشركة القابضة فى الحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو لتوريد المعدات الجديدة، وإجراءات دمج الشركات بهدف إنشاء كيانات قوية قادرة على التحول إلى الربحية وتحسين مستويات الحوكمة وتحقيق التكامل وتنويع المنتجات، حيث يجرى العمل على دمج 22 شركة غزل ونسيج فى 9 شركات، ودمج 9 شركات قطن فى شركة واحدة ليصبح إجمالى الكيانات بعد الدمج 10 شركات.

واعتمدت الجمعية العامة نتائج أعمال الشركة القابضة عن القوائم المجمعة للعام المالى 2018/2019، والتى أظهرت تحقيق إجمالى إيرادات بقيمة 3.9 مليار جنيه، وصافى خسارة بقيمة 2.9 مليار جنيه.

فى ختام أعمال الجمعية، وجه الوزير الشكر للشركة القابضة والشركات التابعة والنقابة والعاملين على الجهود المبذولة فى تنفيذ خطة التطوير. كما أشاد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بجهود الوزارة والشركة القابضة فى عملية تحديث وإعادة هيكلة الشركات التابعة، مؤكدًا دعم هذه الجهود للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.