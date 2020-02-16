شكرا لقرائتكم خبر عن شهادات العائدين من الصين في الحجر الصحي بمطروح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وثّقت وزارة الصحة والسكان رحلة العائدين من الصين خلال وجودهم بالحجر الصحي بمرسى مطروح، وذلك في فيديو عرضته فضائية «ten».

وقال كابتن الطائرة المصرية العائدة من الصين، أشرف الهوارى، إن ما قاموا به مهمّة وطنية، وكان كل اهتمامهم إعادة المصريين إلى الوطن بسلام، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة في الحجر الصحي.

وقال أحد الأطباء إنهم يقومون بالمرور الدوري على الغرف والكشف على الحالات وقياس درجة الحرارة كل 8 ساعات.

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كما عرض الفيديو اتصالا هاتفيا عبر الكونفرانس بين الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والفريق الطبي، أكدت خلاله على ضرورة إعطاء الأطفال التطعيمات اللازمة.

وقالت إحدى العائدات من ووهان الصينية: «لما وصلنا مصر حسينا بفرحة وقلنا تحيا مصر»، كما أشادت أخرى بالمكان ونظافته والخدمات المقدّمة لهم.

في حين قال آخر: «الناس في الحجر الصحى بيقوموا بعملهم على أكمل وجه»، في حين قالت سيدة صينية زوجة أحد المصريين: «أنا سعيدة جدًا.. وصديقاتي يحسدونني».