شكرا لقرائتكم خبر عن «شكاوى الوزراء»: تلقينا 1.3 مليون شكوى منذ يوليو 2017 ونسبة الاستجابة 83% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومة الموحدة بمجلس الوزراء، أن المنظومة تلقت 1.3 مليون شكوى منذ تاريخ إنشائها، في يوليو 2017، حتى الآن.

وقال خلال مداخلة هاتفية إنه يوجد مليون شكوى تلقتها المنظومة خلال فترة تولي الدكتور مصطفى مدبولى رئاسة المنظومة، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع الشكاوى بشكل إلكترونى، بحيث يتم تلقيها، وإرسالها إلى الجهات المختصة.

وذكر طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومة الموحدة بمجلس الوزراء، أن المنظومة تعاملت مع أكثر من 83% من الشكاوى.

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وفى وقت سابق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير الذي أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة الدكتور طارق الرفاعى، بشأن حصاد عمل المنظومة خلال عام 2019.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية عمل هذه المنظومة، كآلية سريعة للتواصل مع المواطنين، وحل مشكلاتهم، موجها الشكر لفريق العمل بالمنظومة، وكذا لكل الجهات التي سجلت معدلات مرتفعة في التفاعل، والاستجابة لمطالب المواطنين، وحل مشكلاتهم، مضيفا: نحن جميعا هدفنا هو خدمة الناس، وحل مشكلاتهم.

وأكد أن زيادة عدد المواطنين المتعاملين مع المنظومة، يعد دليلا على انتشارها، وكذا ثقة المتعاملين معها، وهو ما يتضح من نسب التعامل مع الشكاوى، والاستجابات من مختلف الوزارات والجهات.

وفي مستهل التقرير، أشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة نالت قسطاً كبيراً من الرعاية والدعم منذ تولى الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة، مما انعكس على زيادة مساحات انتشارها وإقبال المواطنين على التفاعل معها، كما انعكس ذلك أيضا على تطور مستوى استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات التواصل مع المواطنين من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المختلفة وتخفيف المعاناة عن المواطنين.