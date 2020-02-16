شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مطرب «بنت الجيران» على منعهم من الغناء: «قرار هيخرب بيوتنا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد عمر كمال، مطرب مهرجانات، حذف الألفاظ غير اللائقة من أغنية بنت الجيران، مشيرا إلى أن ترديدها خلال حفل استاد القاهرة حدث بسبب خطأ في التنسيق.
وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تشرفت بتلحين أغنية للفنان هاني شاكر، وهو يعرفني جيدا»، مشيرا إلى أنه تم حذف الألفاظ بناء على تعليمات هاني شاكر، لكن عدم التنسيق كان السبب وراء خطأ حفل الاستاد.
وتابع: «أنا مطرب نقابي متلزم بتسديد رسوم النقابة وحال منعنا من الغناء بيوتنا هتتخرب».
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