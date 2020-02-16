شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تكشف تفاصيل جديدة بشأن المصاب الأجنبي بالكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إجمالي 9 حالات إصابة مؤكدة بمرض فيروس كورونا- ( كوفيد-19) في إقليم شرق المتوسط، حتى الآن.

وبحسب بيان، فإن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أبلغت عن 8 حالات، كما أبلغت وزارة الصحة والسكان المصرية عن حالة واحدة يوم 14 فبراير.

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وأضاف البيان أن وزارة الصحة الإماراتية أبلغت عن شفاء ثلاث حالات شفاءً تامًا وخروجهم من المستشفى.

وأشار البيان إلى أن الحالة المؤكدة في مصر عديمة الأعراض، وتم الكشف عنها من خلال تحري المُخالِطين لحالة دالَّة وصلت إلى القاهرة في رحلة عمل إذ تأكدت إصابة هذه الحالة بالمرض في الصين بعد عودتها.

وشدد البيان على عزل الحالة المؤكدة في مصر في أحد مستشفيات الإحالة، إضافة إلى تتبُّع المُخالِطين الآخرين لهذه الحالة، ونتائج فحصهم حتى الآن سلبية، وتجرى متابعتهم على مدار الساعة لمدة 14 يومًا.

وأكد البيان تنسيق منظمة الصحة العالمية مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في كل من الصين ومصر لدعم إجراء الاستقصاء اللازم في مصر.