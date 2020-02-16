شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: بعض مطربي المهرجانات حصلوا على تصاريح غناء بالرشوة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية السابق، بحسن شاكوش وعمر كامل، مطربي المهرجانات قائلا: «بيغنوا كويس لكن استسهلوا الطريق».
وقال كامل، خلال مداخلة هاتفية: «هناك أشخاص حصلت على عضويات عاملة بنقابة المهن الموسيقية وهي دون المستوى»، مشيرًا إلى أن بعض مطربي المهرجانات أخبروه بأنهم دفعوا رشاوى لأفراد بالنقابة للحصول على تصريحات عمل.
وتساءل: «لماذا لم ينتبه البعض لكلام حمو بيكا حينما أقر بطلب البعض بنقابة الموسيقيين الحصول على رشوة 300 ألف جنيه لمنحه تصاريح العمل».
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