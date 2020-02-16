شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: بعض مطربي المهرجانات حصلوا على تصاريح غناء بالرشوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية السابق، بحسن شاكوش وعمر كامل، مطربي المهرجانات قائلا: «بيغنوا كويس لكن استسهلوا الطريق».

وقال كامل، خلال مداخلة هاتفية: «هناك أشخاص حصلت على عضويات عاملة بنقابة المهن الموسيقية وهي دون المستوى»، مشيرًا إلى أن بعض مطربي المهرجانات أخبروه بأنهم دفعوا رشاوى لأفراد بالنقابة للحصول على تصريحات عمل.

وتساءل: «لماذا لم ينتبه البعض لكلام حمو بيكا حينما أقر بطلب البعض بنقابة الموسيقيين الحصول على رشوة 300 ألف جنيه لمنحه تصاريح العمل».