شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير خارجية اليونان يشيد بمستوى الأمان والنظافة في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد نائب وزير خارجية اليونان، قسطنطينوس فلاسيس، بمستوى الأمن والأمان في جنوب سيناء، مشيدا بجهود مصر في تنمية وتطوير المدن والارتقاء بمستوى الطرق، فضلًا عن الاهتمام بالنظافة، وذلك خلال جولته بالسيارة بين مدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين.

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رافق نائب الوزير اليوناني خلال الجولة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأثنى الضيف اليوناني على المشروعات التنموية على أرض جنوب سيناء، مشيدا بدور المحافظ في الترويج السياحي لمدن المحافظة، معربا عن رغبة اليونانيين في زيارة سانت كاترين.

من جهته، رحب المحافظ بزيارة نائب وزير الخارجية اليوناني على رأس وفد يشمل سفير اليونان في مصر، نيقولاوس جاربليديس، ومستشار أول الشؤون القنصلية في السفارة، جيورجيوس داسكالوبولوس، ومستشار رئيس أساقفة دير سانت كاترين للروم الأرثوذوكس.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، عمق العلاقات بين مصر اليونان حكومة وشعبا، مطالبًا بزيارة وفد إعلامي وممثلي شركات السياحة اليونانية إلى مدينة شرم الشيخ ومدينة سانت كاترين لنقل ما يشاهدونه إلى الشعب اليوناني، كما طالب بالإسراع في توقيع بروتوكول التوأمة بين شرم الشيخ وإحدى مدن اليونان.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يلتقي بـ نائب وزير الخارجية اليوناني

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يلتقي بـ نائب وزير الخارجية اليوناني

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يلتقي بـ نائب وزير الخارجية اليوناني

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يلتقي بـ نائب وزير الخارجية اليوناني

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يلتقي بـ نائب وزير الخارجية اليوناني

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يلتقي بـ نائب وزير الخارجية اليوناني