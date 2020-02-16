شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة ترد على منتقدي عبورها الترعة على سجاد في إحدى قرى الغربية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، تعليقا على زيارتها قرية الفرستق، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، تمهيدًا لإطلاق المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» في الغربية، إن القرية تعد من القرى المنتجة بالمحافظة ويعمل بها 7000 شخص في صناعة الدهانات والخزف والفخار ويوجد بها أكثر من 350 مصنعًا تعمل في مجال صناعة الفخار والخزف والدهانات.

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وأضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية، الليلة، أن المبادرة تهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة، رافقها الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، وكل من خالد مصباح وفؤاد حسب الله وسامح حبيب نواب دائرة بسيون وقطور.

وتعليقا على الصورة المنتشرة على السوشيال ميديا وهي تعبر الترعة على جسر مفروش سجاد، قالت الوزيرة، إنها لا ترى تعليقات السوشيال ميديا على صورة السجادة بقدر ما ترى النجاحات التي رأتها في القرية، مشيرة إلى أن «الناس اللي قررت فرش السجادة أناس بسطاء أرادوا الترحيب بالمسؤولين الذين قرروا زيارتهم».