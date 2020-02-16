شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن» و«صحة» الدقهلية تتبادلان إلقاء المسؤولية عن «ضرب طفل من ذوي الاحتياجات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبادل المسؤولون في مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية إلقاء المسؤولية عن واقعة اعتداء مشرفة مركز تأهيل على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة طلخا.

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وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، إن «الواقعة حدثت داخل مركز (طيبة) لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو تابع للشؤون الاجتماعية، وهناك مركز علاج طبيعي في المدينة يحمل الاسم نفسه، وحاصل على ترخيص من إدارة العلاج الحر، وهو برىء من الواقعة».

في المقابل، قالت مصادر بمديرية التضامن الاجتماعي إن «الواقعة كانت داخل مركز (طبية) للعلاج الطبيعي، وهو مرخص من مديرية الصحة»، مضيفين لـ«المصري اليوم» أن «هناك 3 مراكز بالاسم نفسه في المدينة، 2 للعلاج الطبيعي ويتبعان مديرية الصحة، والثالث عبارة عن مركز لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة».

أكدت مصادر مديرية التضامن أن «لجنة من المديرية عاينت مكان الواقعة، وتبين أنها حدثت داخل مركز العلاج طبيعي، فيما كان مركز تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مغلقًا، وخطابنا مجلس مدينة طلخا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاقها لعدم وجود رخصة للمكان».

مركز طيبة لرعاية الأطفال وذوى الإحتياجات الخاصة

مركز طيبة لرعاية الأطفال وذوى الإحتياجات الخاصة

مركز طيبة لرعاية الأطفال وذوى الإحتياجات الخاصة