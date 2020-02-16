شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبل بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1441هـ، الموافق 21 فبراير 2020 تحت عنوان «السنة النبوية المشرفة ومكانتها في التشريع». وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الدعوى، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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