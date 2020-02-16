شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الشارتر القادمة من بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى مساء اليوم الأحد أول رحلتين تابعتين لشركة " TUI " البريطانية و التى تعد أولى رحلات الطيران الإنجليزي " الشارتر" القادمة من مطار لندن جاتويك وعلي متنها 184 راكبا و مطار مانشستر وعلي متنها 190 راكبا وقد تم رش الطائرتين بالمياه كتقليد متبع عالمياً في استقبال أولي الرحلات بالمطارات.

ويأتى ذلك فى في إطار جهود وزارة الطيران المدنى بالتنسيق مع وزارة السياحة و الآثار لإستعادة الحركة السياحية إلي مصر وخاصة مناطق الجذب السياحى وقد وجه وزير الطيران المدني الطيار محمد منار بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للطائرتين وسرعة إنهاء إجراءات وصول الركاب وحسن الضيافة.

وكان فى استقبال الطائرتين الطيار خالد عبد السلام مدير مطار شرم الشيخ الدولى ولفيف من قيادات محافظة جنوب سيناء وعدد من مسئولي الشركة المصرية للمطارات .

كما قام فريق من العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات بإستقبال الركاب بالورود وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم وبعض الكتيبات الخاصة بأهم المعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ، فضلاً عن عزف بعض الأنغام الموسيقيه ، وتقديم فقرات ترفيهية من الفلكلور الشعبي فى صالة الوصول الدولية .

و اعرب طاقم الطائرتين والركاب ومسئولى شركة الطيران الإنجليزية عن سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال من جانب المسئولين بمحافظة جنوب سيناء ومطار شرم الشيخ الدولى .

Advertisements

ومن المقرر ان تسير الشركة 3 رحلات أسبوعياً تابعة لشركة "TUI " قادمة من مطار لندن جاتويك إلى شرم الشيخ خلال الموسم الشتوى الحالى حتى ٢٥ مارس المقبل.

الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية وافقت على إستئناف الرحلات الجوية الإنجليزية في أكتوبر الماضي إلى مطار شرم الشيخ الدولى مرة أخرى بعد توقف استغرق 4 سنوات ، وذلك عقب تدعيم وتعزيز المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية ، فضلا عن إشادة كافة الجهات الدولية المتخصصة بالإجراءات الأمنية والتامينية المتبعة بتلك المطارات .