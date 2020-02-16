شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 14 يوما لمعسكر الحجر الصحى بمطروح للعائدين من ووهان الصينية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الفيديو التالى تفاصيل 14 يومًا لمعسكر الحجر الصحي بمطروح للعائدين من ووهان الصينية والذى ينتهى صباح الغد الإثنين، في حضور وزيرة الصحة والسكان على مجموعتين، الأولى تتجه للقاهرة والثانية ستتجه إلى الإسكندرية

كانت وزيرة الصحة قد أكدت أنه تم عمل خطة إخلاء لجميع الموجودين بالمعسكر بشكل آمن، على أن يتم تطهير الفندق وتطبيق معايير مكافحة العدوي بالمعسكر لتأمينها من وجود أي عدوى محتملة.

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وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم فحص جميع المتواجدين في المعسكر، والتأكد الكامل من عدم إصابتهم أو حملهم فيروس كورونا، خاصة مع انتهاء فترة حضانة المرض المقررة من 10 إلى 14 يومًا، مشيرة إلى أن عدد المتواجدين بالمعسكر 617 شخصًا، مشيرة إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية بها كل الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر، على أن يتم متابعتهم صحيًا وتوفير الرعاية والكشف المستدام لهم.