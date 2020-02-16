شكرا لقرائتكم خبر عن زينب بشير تحتفل بعيد الحب مع أصحاب الهمم ومحاربات بهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المهندسة زينب بشير رئيس جمعية بنحبك يا مصر للتنمية، وعضو جمعية موناكو، على الاحتفال بعيد الحب بشكل مختلف، حيث نظمت احتفالا كبير لأصحاب الهمم واطفال مستشفى 57375 ومحاربات بهية داخل متحف القوات الجوية .

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وحضر الحفل المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية وبطلى العالم فى السباحة من ذوى القدرات الخاصة محمود عبد البارى ودينا طارق وشهد الاحتفال عروض غنائية وجولة داخل المتحف تعرفوا خلالها على تاريخ القوات الجوية منذ نشأتها، وأبدى الحضور سعادتهم بالتواجد بجانب الطائرات المصرية التى خاضت الحروب المصرية على مدار العقود الماضية.