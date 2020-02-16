رئيس أكاديمية البحث العلمي: مصر تتقدم 15 مركزًا في مؤشر الابتكار العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن مصر تتقدم بشكل مستمر في مؤشر الابتكار العالمي في السنوات الأخيرة، حيث قفزت خلال السنوات الثلاث الماضية 15 مركزًا من 107 إلى 92.

وأكد صقر، فى تصريحات صحفية له عقب احتفالية تسليم الشهادات والأنواط والأوسمة للعلماء الفائزين بجوائز الدولة بجامعة القاهرة، أن العلماء المصريون تشهد بجهودهم وإنجازاتهم الرائعة مختلف الميادين والمراجع العلمية، مضيفًا أن الكثير منهم نالوا جوائز عدة من مصر وخارجها، بالإضافة إلى انضمامهم إلى اللجان التنفيذية للاتحادات العلمية الدولية.

Advertisements

وقال: "الأكاديمية تسعى دائمًا إلى التعاون والشراكة مع كافة المؤسسات لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتشجع الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد على أعمال الوقف الخيري لدعم البحث العلمي، وتعد الأكاديمية من الجهات الرائدة في مصر والعالم العربي التي سلكت هذا الطريق ونجحت فيه، حيث تم إيداع ملايين الجنيهات من قبل هيئات وأفراد يخصص العائد منها كجوائز علمية سنوية لدعم التميز في البحث العلمي".\

وأشار إلى أن الأكاديمية أنشأت جوائز متخصصة للمرأة (أربع جوائز تشجعية ومثلها تقديرية) حيث إن نسبة الباحثات المصريات في منظومة البحث العلمي المصرية تقترب من 50%.

وسلّم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أوسمة العلوم والفنون من الطبقة الأولى ونوط الامتياز من الطبقة الأولى للفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) عن عامي 2017 و2018، كما تسلم الفائزين بجوائز المرأة والرواد درع الأكاديمية وشهادات تقدير، وبلغ عدد المكرمين 124 فائزًا إلى جانب الجوائز المقدمة من الهيئات والأفراد وبلغ عدد الحاصلين عليها منذ عام 2014 وحتى 2018 نحو 185 فائزًا، ليصل إجمالي عدد المكرمين 309 فائزين.