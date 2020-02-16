​وزيرة الهجرة تبحث خطة الاستدامة في القرى المنتجة والأكثر احتياجًا بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، اجتماعًا للجهات المشاركة في مبادرة "مراكب النجاة" بالغربية، لمناقشة خطة الاستدامة بالقرى المنتجة والأكثر احتياجًا، ووضع رؤية تشاركية متكاملة بين جميع الجهات لتطوير هذه القرى، كعنصر أساسي في سبيل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، وهم الدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي، والدكتورة صفاء مرعي مقررة المجلس القومي للمرأة بالغربية، ومجدي عبدالله مدير منطقة وسط الدلتا جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحمد العلقمي مسئول جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الغربية، ومحمد شريف ممثل وزارة التخطيط، وعن فريق برنامج تطوير التعليم الفني.

وقالت وزيرة الهجرة، إن تضافر جهود الجهات المشاركة هو الضامن الأساسي لنجاح منظومة العمل الجماعي بمبادرة "مراكب النجاة"، وتشهد محافظة الغربية تطبيقًا لهذا النموذج من التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في سبيل الوصول إلى أهداف المبادرة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن تنمية القرى المنتجة والأكثر احتياجًا ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية، ويعود ذلك بالنفع على شباب هذه القرى التي ستضمن لهم توفير فرص عمل جادة ومستدامة في محيطهم، كبديل آمن لهم يعوضهم عن أفكار الإقبال على الهجرة غير الشرعية.​