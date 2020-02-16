نشرة الحوادث المسائية.. استمرار انتخابات المحامين وإخلاء سبيل مشجعي الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعاوى بطلان انتخابات نقابة المحامين

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول دعاوى بطلان انتخابات نقابة المحامين، ووقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من آثار، أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل، لانتفاء شرط المصلحة.

القضاء الإداري يرفض فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين

رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، دعاوى طلب فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين.

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إخلاء سبيل مشجعين للزمالك من تهمة إثارة الشغب أمام مطار القاهرة

قررت النيابة العامة بالنزهة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل اثنين من مشجعي الزمالك على خلفية أحداث الشغب خلال استقبال الفريق أمام مطار القاهرة بعد تتويجه بكأس السوبر الأفريقي.

النيابة تحيل عجوزا للجنايات بتهمة قتل نجله بالجيزة

أمرت النيابة العامة بحوادث شمال الجيزة، اليوم الأحد، بإحالة عجوز إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على نجله حتى الموت لإدمانه المخدرات.

ربة منزل تتهم زوجها بقتل طفلتها بعين شمس

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، جهودها للقبض على عامل متهم بقتل طفلة زوجته بمنطقة عين شمس.