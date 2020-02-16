مصر | السيطرة على حريق بمحل أحذية في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق بمحل أحذية في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق بمحل أحذية، بمنطقة بولاق الدكرور، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمحل أحذية، بمنطقة بولاق الدكرور.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.