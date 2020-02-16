مصر | اندلاع حريق هائل بمحل أحذية في بولاق الدكرور

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اندلع حريق هائل بمحل أحذية، بمنطقة بولاق الدكرور، وجار السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمحل أحذية، بمنطقة بولاق الدكرور.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الاطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وجار السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.