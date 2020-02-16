مصر | القضاء الإداري: يشترط لمقيم الدعوى أن يكون صاحب مصلحة مباشرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الإداري: يشترط لمقيم الدعوى أن يكون صاحب مصلحة مباشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرست محكمة القضاء الإداري، مبدأ قضائيًا جديدًا بخصوص مصلحة مقيم الدعوى الإدارية، وأوجبت أن يكون للخصم مصلحة واضحة في استخلاص الفائدة، وتلك الفائدة لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم المشروعية، وإنما يجب أن يكون قد ألحق بتطبيقه ضررا مباشرا عليه، ممكنا مواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررا نظريا.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي بك توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كلا من معالي المستشار ابراهيم عبدالغني، المستشار حامد محمود المورالي نائبا رئيس مجلس الدولة.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تنص على أنه "لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية".

وأكدت أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت في أحكامها على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائمًا حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن على القاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5719 لسنة 45 ق - جلسة 122003 )

وتابعت: لا يجوز قبول الدعوى إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بالمحكمة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة الشخصية المباشرة التي لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون فيه المطعون عليه مخالفا للقانون، بل يجب أن يكون هذا القرار - بتطبيقه على المدعي - قد ألحق به ضررا مباشرا.

