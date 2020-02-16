أخبار مصر | نقابة المهندسين تشارك بمعرض "الخرسانة" في أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المهندسين تشارك بمعرض "الخرسانة" في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وفد نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس الاستشاري هشام أبو سنه نقيب مهندسين القاهرة ودكتور مهندس أميمة صلاح الدين والمهندس ماير جرجس بزيارة معرض عالم الخرسانة world of concrete والمقام بولايه لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية وهو المعرض الاشهر في مجال الخرسانة حول العالم.

وعلي هامش المعرض قام الوفد بعقد عدة لقاءات جاء علي رأسها لقاء مع مسئولي المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI)American concrete institute وذلك لوضع خطة تفعيل بروتوكول التعاون المُبرم تحت مظلة أكاديمية التدريب المهني بنقابة المهندسين المصرية لتكون ممثلا لل ACI في مصر وأفريقيا بجميع خدماته من دورات تدريبية للطلبة والمتخصصين وعمل عضويات والحصول علي الأكواد بأسعار مخفضة مما يحقق الاستفادة للمجتمع الهندسي بشكل عام بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العربي والأفريقي.

كما قام الوفد بعقد اجتماع مع مؤسسة (PTI) Post-Tensioning Institute معهد الخرسانة سابقة الاجهاد لبحث ومناقشة أليات كون أكاديمية التدريب المهني أولي المراكز التي سيتم التوسع بها خارج الولايات المتحدة الأمريكية لتكون نقطة انطلاق في الشرق الاوسط وافريقيا هذا الي جانب قيام الوفد بالتنسيق لدعوة الوفد المصري لحضور الاجتماع السنوي لنقابة المهندسين الانشائيين والمقرر عقده شهر ابريل المقبل بالاضافة الي حضور الاجتماع السنوي لنقابة المهندسين المعماريين والمقررعقده في شهر مايو المقبل.

يأتي ذلك في اطار سعي نقابة المهندسين المصرية لإصقال مهارات المهندسين والعمل علي تطوير مهاراتهم العملية والعلمية وإعداد وتأهيل كوادر وقيادات هندسية وادارية تنهض بمختلف القطاعات ومؤسسات الدولة وذلك من خلال برامج تدريبية ومهنية متخصصة تساعد المهندسين علي حُسن الأداء لمزاولة المهنة وكذلك الوصول لاقصي تعاون اكاديمي بينها وبين المؤسسات الهندسية الدولية.