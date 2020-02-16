أخبار مصر | الزميلة رحاب جمعة تترشح لجائزة "الصحافة الاستقصائية" بنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزميلة رحاب جمعة تترشح لجائزة "الصحافة الاستقصائية" بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة الصحفيين القائمة القصيرة للمرشحين للحصول على جوائز الصحافة المصرية والتي وصل عدد فروع المسابقة بلغ 25 فرعًا.

وترشح من جريدة الخليج 365 الزميلة "رحاب جمعه" المسؤولة عن ملف الصحة، لجائزة النقابة في للصحافة الاستقصائية عن تحقيق أرحام موصومة.. جرائم طبية وأخلاقية تمارس ضد متعايشات "الإيدز" الحوامل بفعل انتهاكات دستورية.

وتهنئ جريدة الخليج 365 الزميلة رحاب جمعه لترشحها للجائزة متمنية لها مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز الصحفي بعد أن شهدت المسابقة تنافس أكثر من 569 زميلة وزميل للفوز بجوائزها، ومن المقرر أن تجتمع لجان التحكيم وتعلن النتيجة النهائية وقائمة الفائزين خلال أيام.