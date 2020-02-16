أخبار مصر | وزيرة الصحة تتوجه لـ مطروح للاطمئنان على المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتوجه لـ مطروح للاطمئنان على المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غدًا الاثنين، لمحافظة مرسى مطروح للاطمئنان علي صحة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، بعد انقضاء فترة الحجر الصحي.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن موعد خروج المصريين العائدين من الصين، المحتجزين في الحجر الصحي بمستشفى النجيلة في مطروح، مشيرة إلى عودة المصريين غدا الاثنين، بعد انقضاء مدة الحجز الصحي والتي تبلغ 14 يومًا.

وجاء انقضاء فترة العزل بعد إجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة لـ369 مصريًا منهم 306 عائدين من "ووهان" الصينية و14 من طاقم الطائرة التي أعادتهم، والباقي طاقم الحجر الصحي، وضباط الجوازات والسائقين.

