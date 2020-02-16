أخبار مصر | عضو "تعليم النواب": 30% نسبة الأمية لدى الإناث مقارنة بـ24% للذكور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو "تعليم النواب": 30% نسبة الأمية لدى الإناث مقارنة بـ24% للذكور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مبادرة الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتعاون مع الجامعات المصرية بحصول كل طالب ينجح في محو أمية أي فرد علي مكافأة 250 جنيها من الهيئة العامة و100 جنيه مساهمة من الجامعة، مبادرة إيجابية تُسهم في القضاء علي نسبة كبيرة من حالات الأمية، مُتمنيه أن يتم تطبيقها في جميع الجامعات.

وأضافت في تصريح خاص إلي "الخليج 365"، أن مصر لديها نسبة عالية من الأمية علي مستوي العالم، مشيرة أن نسبة الأمية في النساء وصلت إلي 30% وأكثر من 24% في الرجال من إجمالي عددهما.

وأوضحت عضو لجنة التعليم أن عملية تعليم الكبار ومحو الأمية ليست بالأمر السهل نظرا لأعمارهم وانخفاض قدرتهم علي الاستيعاب لذلك يحتاج هؤلاء الطلاب إلي دورات تدريبة مكثفه تمكنهم من ممارسة العملية التعليمية للأمين.

وأكدت عضو مجلس النواب أن ملف التعليم ومحو الأمية من الملفات الهامة التي أعطاها الرئيس أولوية، مطالبة بتبني مثل هذه المبادرات علي مستوي جميع المحافظات والقري لزيادة الوعي وخاصة في المناطق الريفية التي تزداد فيها نسبة الأمية مقارنة بالمدن.

كانت قد أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتعاون مع الجامعات المصرية علي حصول كل طالب ينجح في محو أمية أي فرد علي مكافأة 250 جنيها من الهيئة العامة و100 جنيه مساهمة من الجامعة ضمن مبادرة "محو الامية وتعدد اللغات" وذلك في إطار المسئولية القومية للجامعات ومشاركة كافة هيئات الدولة في النهوض بالمجتمع والقضاء على الأمية وخاصة في القرى والنجوع.

