أخبار مصر | "الخليج 365" تنشر الاستعدادات النهائية لفض معسكر الحجر الصحي بمطروح غدًا (التفاصيل الكاملة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تنشر الاستعدادات النهائية لفض معسكر الحجر الصحي بمطروح غدًا (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن الاستعدادات والإجراءات النهائية التي تتبع غدًا الاثنين، لفض معسكر المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، والمحتجزين في الحجر الصحي بمستشفى النجيلة بمدينة مرسى مطروح.

وقال المصدر في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، إنه تم الانتهاء من تجهيز الأتوبيسات الخاصة التي من المقرر أن تقل المصريين من معسكر الحجر الصحي بمطروح لأقرب نقطة في محافظة القاهرة، منوهًا بأن كافة الفحوصات والتحاليل اثبتت عدم إصابة أي شخص من المعسكر بأي أمراض سواء كورونا أو غيره.

وطمأن المصدر المواطنين أنه لا داعي للخوف أو القلق من التعامل مع المصريين العائدين من الصين، نظرًا لنتيجة الفحوصات السلبية التي أكدت عدم إصابتهم بالفيروس، وسلامتهم بالكامل.

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وأضاف المصدر، أنه سيتم تعقيم المكان بالكامل، وجاهزيته للعمل مرة أخرى، دون أي مشكلات، نافيًا ما يتردد عن عزل المبني وتوقفه عن العمل بعض الوقت.

وتابع المصدر، أنه جاري حصر الأمتعة والحقائب الخاصة بالنزلاء، استعدادًا لمغادرتهم غدًا، والتنسيق الكامل مع ذويهم لاستقبالهم في نقاط الوصول بالقاهرة، مثمنًا الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية، منذ الساعات الأولى للإعلان عن فيروس كورونا، وعودة أبناء مصر من بؤرة الفيروس بـ ووهان الصينية.