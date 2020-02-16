أخبار مصر | "الخليج 365" تنشر الاستعدادات النهائية لفض معسكر الحجر الصحي بمطروح غدًا (التفاصيل الكاملة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تنشر الاستعدادات النهائية لفض معسكر الحجر الصحي بمطروح غدًا (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المصدر في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، إنه تم الانتهاء من تجهيز الأتوبيسات الخاصة التي من المقرر أن تقل المصريين من معسكر الحجر الصحي بمطروح لأقرب نقطة في محافظة القاهرة، منوهًا بأن كافة الفحوصات والتحاليل اثبتت عدم إصابة أي شخص من المعسكر بأي أمراض سواء كورونا أو غيره.
وطمأن المصدر المواطنين أنه لا داعي للخوف أو القلق من التعامل مع المصريين العائدين من الصين، نظرًا لنتيجة الفحوصات السلبية التي أكدت عدم إصابتهم بالفيروس، وسلامتهم بالكامل.
وأضاف المصدر، أنه سيتم تعقيم المكان بالكامل، وجاهزيته للعمل مرة أخرى، دون أي مشكلات، نافيًا ما يتردد عن عزل المبني وتوقفه عن العمل بعض الوقت.
وتابع المصدر، أنه جاري حصر الأمتعة والحقائب الخاصة بالنزلاء، استعدادًا لمغادرتهم غدًا، والتنسيق الكامل مع ذويهم لاستقبالهم في نقاط الوصول بالقاهرة، مثمنًا الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية، منذ الساعات الأولى للإعلان عن فيروس كورونا، وعودة أبناء مصر من بؤرة الفيروس بـ ووهان الصينية.
وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد كشفت عن موعد خروج المصريين العائدين من الصين، المحتجزين في الحجر الصحي بمستشفى النجيلة في مطروح، مشيرة إلى عودة المصريين غدا الاثنين، بعد انقضاء مدة الحجز الصحي والتي تبلغ 14 يومًا، خضعوا خلالها لكل الفحوصات الطبية.
وجاء انقضاء فترة العزل بعد إجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة لـ369 مصريًا منهم 306 عائدين من "ووهان" الصينية و14 من طاقم الطائرة التي أعادتهم، والباقي من طاقم الحجر الصحي، وضباط الجوازات والسائقين.