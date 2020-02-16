أخبار مصر | انتهاء المحطة الثامنة لبرنامج "مودّة" بجامعة جنوب الوادى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاء المحطة الثامنة لبرنامج "مودّة" بجامعة جنوب الوادى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم اليوم فعاليات ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، في إطار خطة التعميم التدريجية لتنفيذ تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" داخل الجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة. التضامن الإجتماعى.

وأكدت رندا فارس مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الإجتماعى، أن ورشة العمل التى استمرت علي مدار يومين شارك فيها 30 عضوا من هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى وأنه مع نهاية التيرم الدراسى الحالي سيتم تنفيذ ١٠٠ تدريب لاستهداف ٥٠٠٠ طالب وطالبة.

وأوضحت فارس، أن الهدف من تدريب المدربين هو تزويد الشباب الجامعي بحزمة من المعلومات الأساسية، من أهمها، الأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، الحقوق والواجبات بين الزوجين، والتواصل الإيجابي، وتقبُّل الاختلافات، وإدارة الخلافات، وأساسيات الوالدية الإيجابية للحفاظ على التفاهم بين الزوجين، بالإضافة إلى جزء خاص عن الصحة الإنجابية من حيث أهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، والمُباعدة بين الولادات.