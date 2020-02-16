أخبار مصر | طب الأزهر ينظم ورشة "الاكتشاف المبكر والإجراءات الوقائية لمرض الكورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طب الأزهر ينظم ورشة "الاكتشاف المبكر والإجراءات الوقائية لمرض الكورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت الدكتورة أشواق صفي الدين رئيسة قسم طب المجتمع وطب الصناعات بطب بنات الأزهر أن القسم برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور مصطفى عبدالغني نائب فرع البنات، بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بإشراف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والدكتورة هناء أبو السعود مدير الإدارة حلقة عمل عن (الاكتشاف المبكر والإجراءات الوقائية لمرض الكورونا المستجد)، وذلك غدًا الاثنين في تمام العاشرة صباحًا بالقسم.

وأوضحت "صفي الدين" أن الدعوة عامة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والأطباء العاملين بالإدارات الطبية