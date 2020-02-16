اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، والتى تضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأحد، على رأسها: تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى الجنازة العسكرية التى أقيمت للفريق أحمد عبدالرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، والتى أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى، بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة . Advertisements

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