الخليج 365: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان: الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس باستعادة مجد القطن المصرى.. إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة.. وزير قطاع الأعمال: المحالج الجديدة تضمن إنتاجا خاليا من الشوائب.. و2.5 مليار جنيه أرباحا متوقعة للشركة القابضة بعد التطوير واقرأ أيضا..

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